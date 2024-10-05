Мурманская область. Арктика (16+)05.10.24 08:40
Мурманский областной художественный музей приглашает на музыкальный час в рамках акции «Аrtmmuseum – 51»
Городу-герою Мурманск исполнилось 108 лет! В честь празднования Дня города Мурманский областной художественный музей проводит акцию «Аrtmmuseum – 51».
5 октября каждый гость музея сможет посетить различные выставки на всех трёх площадках музея всего за 51 рубль. (6+)
Как пишет vk.com/murmanskmuseum, в рамках акции «Аrtmmuseum – 51» 5 октября в 17.00 состоится музыкальный час, на котором выступят студенты Мурманского колледжа искусств. В программе концерта произведения русских и зарубежных композиторов, а также произведения собственного сочинения.
Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266829%2Falbum-11742142_00%2Frev
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