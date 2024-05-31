Мурманский областной художественный музей приглашает на новую выставку художников из Санкт-Петербурга

В экспозиции проекта представлены произведения Ашота Хачатряна и Петра Коноша.

Как сообщает vk.com/murmanculture, среди живописных произведений искусства заслуженного художника России Ашота Хачатряна представлены натюрморты, пейзажи, портреты, выполненные в разные периоды творчества. Колорит является главным содержанием в образной структуре картин, иногда становясь импульсом при выборе сюжета.

Для Петра Коноша очень органично обращение к темам военных побед России, изображению русских полководцев и государственных деятелей. Среди работ - ранние лиричные и проникновенные пейзажи Петербурга. Помимо картин, Петр Конош знакомит зрителей с мастерскими гравюрами, на которых предстает прекрасный облик столицы Российской империи. Автор передаёт своё восхищение неповторимой красотой города и его атмосферой.

Выставку можно посетить в главном здании музея до 30 июня. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273856%2Fwall-139605315_27027