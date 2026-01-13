Надежды-2026: 3 из 10 работающих россиян рассчитывают на карьерный рост в новом годуКАК РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕНТ ВКЛАДА
13.01.26 08:45

Мурманский областной художественный музей приглашает на открытие выставки «Вдохновленные морской стихией»

16 января в 17.00 в Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Вдохновленные морской стихией». Образ моря в работах русских и западноевропейских художников XIX – ХХ веков.

Море, влекущее и опасное, всегда было для человека великим чудом. Оно разъединяло и связывало, по нему плыли завоеватели и торговцы, с его помощью открывали мир и себя. Но бури кончаются, и спокойная гладь воды, блестящая в лучах солнца или луны, возвращает нас к античной идиллии, мифологической полноте бытия.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в экспозицию войдут живописные произведения западноевропейских художников из частного собрания: датчанина Соренсена Карла Фредерика, германского художника Викерта Георга Йозефа, француза Мозена Шарля-Луи.

Несомненно, творчество зарубежных авторов, живущих и работающих примерно в один временной период, могло оказать влияние и на российских художников. Например, один из известнейших маринистов Айвазовский Иван Константинович написал более шести тысяч пейзажей. В собрании музея хранится живописная работа, копия высокого качества, а возможно и одно из авторских повторений морского пейзажа «Морской берег. Прощание» И.А. Айвазовского, оригинал находится в Государственном Русском музее.

Значительную часть экспозиции составят масштабные морские пейзажи: южная часть Крымского полуострова и Одессы в работе Костанди Харлампия Дмитриевича, марина с прозрачными и объемными бушующими волнами Рычкова Алексея Викторовича, вдохновляющегося произведениями известных российских маринистов, и северное морское побережье, отличающиеся своей колористической гаммой в работе Байкова Леонида Петровича.

Выставка будет работать в главном здании музея, в течение всего 2026 года. Первый час работы выставки бесплатный.  (0+)

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457274006%2Fa1e7b3e75c670465fb

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
