Мурманский областной художественный музей приглашает на пленэр «АртРазморозка» на морском вокзале

Когда весна всё увереннее вступает в свои права, а северное солнце всё чаше нас радует, сотрудники Мурманского областного художественного музея приглашают мурманчан в арт-экспедицию на морской вокзал.

В рамках «АртРазморозки», которая является продолжением серии пленэров «АртМороз», участники мероприятия будут исследовать разные уголки города, каждый раз находя новые сюжеты и ракурсы, которые позволят им по-новому взглянуть на привычные пейзажи.

28 марта в 14.00 в палитре «АРТразморозки» особое место займет величественный атомный ледокол «Ленин» - символ атомной мощи и покорения северных морей станет центральной фигурой будущих полотен.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, под руководством заслуженного художника России Виталия Бубенцова участники мероприятия узнают секреты передачи глубины и перспективы ландшафта, научатся играть со светом и тенью, чтобы вдохнуть жизнь в свою живописную работу.

«АртРазморозка» – это прекрасная возможность не только усовершенствовать свои художественные навыки, но и познакомиться с единомышленниками, разделить свою страсть к искусству и провести время в приятной творческой атмосфере.

Мероприятие платное. (16+)

Обязательна запись через Яндекс-форму: clck.ru/3SfhjG

Путешествие начнётся в 13.30 возле главного здания Мурманского областного художественного музея. Взяв всё необходимое, группа проследует до морского вокзала Мурманска. Сотрудники музея гарантируют предоставление мольберта, холста и всех расходных материалов.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457274648%2F0a45e1e11bb97104d0