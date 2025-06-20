Мурманский областной художественный музей приглашает на просмотр фильма «Третья ракета», посвящённый Дню памяти и скорби

Показ фильма «Третья ракета» проводится в рамках видеоабонемента «Лето с музеем» 22 июня в 16.00 в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, «Третья ракета» — советский чёрно-белый художественный фильм о Великой Отечественной войне, поставленный на киностудии «Беларусьфильм» в 1963 году режиссёром Ричардом Викторовым по одноимённой повести Василя Быкова. Судьба сводит в одном окопе на передовой очень разных людей, которым предстоит выдержать первую танковую атаку немцев...

Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в отделе «КВЦ Русского музея» (здание филармонии, 2-й этаж).

Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270984%2F2faeb1cfb2d73c0d8a