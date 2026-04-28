В честь 81-летия Победы и окончания Второй мировой войны Мурманский областной художественный музей приглашает на просмотр фильмов Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет».

3 мая в 16.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея, в первый день проведения фестиваля, состоятся показы фильмов московского режиссёра Максима Кузнецова «Мы в садовника играли…» и «Писательская рота».

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в кинокартине «Мы в садовника играли…» (12+) рассказывается о том, как шестилетняя девочка Валя прошла немыслимый путь из оккупированной Эстонии в осажденную Москву. Одна, без родителей. Как выживали эти дети, как выжили? Война глазами ребёнка, который взрослеет на войне, но сохраняет в себе всё детское, чистое и непосредственное. Кинокартина создана по воспоминаниям президента общества дружбы «Россия–Норвегия», академика, профессора ВГИК, члена Союза кинематографистов России Валентины Яковлевны Орловой.

В кинокартине «Писательская рота» (12+) рассказывается о том, что в составе Краснопресненской дивизии московского ополчения были две особенные роты, бойцами которых стали писатели-добровольцы. В документальном фильме раскрывается история этого подразделения – от формирования в июле 1941 года до трагической гибели спустя три месяца в Вяземском котле. Как сложилась судьба её бойцов? Тех, кто погиб и пропал без вести, попал в плен и партизанил. Как на их творчество повлияла война? Позднее бывшей ополченец драматург Виктор Розов напишет: «Без войны моя чернильница была бы пуста».

Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в отделе «КВЦ Русского музея» (здание филармонии, 2-й этаж).

Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457274948%2F09c96368284bb99e0d