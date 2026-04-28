Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портахСкоро лето: опубликованы графики отключений горячего водоснабжения в Мурманске в 2026 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.04.26 08:45

Мурманский областной художественный музей приглашает на просмотр фильмов Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет»

В честь 81-летия Победы и окончания Второй мировой войны Мурманский областной художественный музей приглашает на просмотр фильмов Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет».

3 мая в 16.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея, в первый день проведения фестиваля, состоятся показы фильмов московского режиссёра Максима Кузнецова «Мы в садовника играли…» и «Писательская рота».

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в кинокартине «Мы в садовника играли…» (12+) рассказывается о том, как шестилетняя девочка Валя прошла немыслимый путь из оккупированной Эстонии в осажденную Москву. Одна, без родителей. Как выживали эти дети, как выжили? Война глазами ребёнка, который взрослеет на войне, но сохраняет в себе всё детское, чистое и непосредственное. Кинокартина создана по воспоминаниям президента общества дружбы «Россия–Норвегия», академика, профессора ВГИК, члена Союза кинематографистов России Валентины Яковлевны Орловой.

В кинокартине «Писательская рота» (12+) рассказывается о том, что в составе Краснопресненской дивизии московского ополчения были две особенные роты, бойцами которых стали писатели-добровольцы. В документальном фильме раскрывается история этого подразделения – от формирования в июле 1941 года до трагической гибели спустя три месяца в Вяземском котле. Как сложилась судьба её бойцов? Тех, кто погиб и пропал без вести, попал в плен и партизанил. Как на их творчество повлияла война? Позднее бывшей ополченец драматург Виктор Розов напишет: «Без войны моя чернильница была бы пуста».

Показ пройдёт на большом экране информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» в отделе «КВЦ Русского музея» (здание филармонии, 2-й этаж).

Вход свободный.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457274948%2F09c96368284bb99e0d

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять