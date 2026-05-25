Мурманский областной художественный музей приглашает на просмотры из цикла «В музее – кино!»

Как сообщает Мурманский областной художественный музей, в рамкахцикла будут показаны знаменитые документальные фильмы «Палитры» режиссёра Алена Жобера. Это настоящее детективное расследование в мире искусства. С помощью современных технологий можно будет заглянуть под слои краски, разгадаем скрытые символы и узнать тайны великих полотен из Лувра и Музея д’Орсе.

Расписание киносеансов:

27 мая в 18.00 — «Загадка Сфумато». Леонардо да Винчи, «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом»;

28 мая в 18.00 — «Линии движения». Марсель Дюшан, «Обнажённая, спускающаяся по лестнице»;

29 мая в 18.00 — «Античный детектив». Роспись Виллы Мистерий (Помпеи).

Вход свободный. (12+)

Фото (неизвестный мастер, середина I века до н. э. Дионисийские мистерии, фрагмент настенной росписи. Фреска. Вилла Мистерий, Помпеи)