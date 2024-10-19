Мурманский областной художественный музей приглашает на тематическое мероприятие «Море и его обитатели»

Мурманский областной художественный музей приглашает 20 октября в 15.00 на тематическое мероприятие «Море и его обитатели» по выставке «Живопись В.В. Крайнева. К 145-летию со дня рождения художника.

Как пишет vk.com/murmanskmuseum, Кольский полуостров окружен двумя морями – Белым на юге и Баренцевым на севере. Долгое время эта стихия принадлежала китам, крабам, водорослям, а люди с риском для жизни только-только пытались освоить суровые воды. В картинах Василия Крайнева мы видим уже совсем других морских «обитателей» – это огромные корабли, которые помогают человеку покорять океан…

Больше о творчестве выдающегося художника советской эпохи гости музея смогут узнать на мероприятии «Море и его обитатели», где они увидят все произведения Василия Крайнего, хранящееся в фондах музея. А на память о встрече участники мероприятия смогут создать свой морской пейзаж сухой пастелью.

Запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457266965%2Falbum-11742142_00%2Frev