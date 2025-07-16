Мурманский областной художественный музей приглашает на урок-путешествие «По следам полярников»

Северный полюс издавна привлекал внимание путешественников и исследователей, которые, преодолевая трудности, проникали все дальше и дальше в Арктику. На уроке, как сообщает vk.com/murmanskmuseum, его участники узнают о первопроходцах, чьими именами названы сегодня географические объекты на карте России. Узнают о первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1» и её участниках.

Урок-путешествие состоится 20 июля в 13.00 в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

Посетителям будет предложено виртуальное путешествие по Арктической зоне и Северному морскому пути с помощью «Google Maps». Участники необычного путешествия пройдут «уроки выживания», познакомятся с азбукой Морзе. Каждый из участников окажется на дрейфующей льдине, где в палатке полярников познакомится с необходимыми в путешествии вещами и одеждой.

Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. Мероприятие платное. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271234%2F8bc5d65766071090d6