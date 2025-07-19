Мурманский областной художественный музей приглашает на урок-путешествие «По следам полярников»

В воскресенье, 20 июля, 13.00 в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея».

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, Северный полюс издавна привлекал внимание путешественников и исследователей, которые, преодолевая трудности, проникали всё дальше и дальше на север. На уроке его участники узнают о первопроходцах, чьими именами названы сегодня географические объекты на карте России. Подробно узнают о первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1» и её участниках.

Сотрудники выставочного центра предложат посетителям виртуальное путешествие по Арктической зоне и Северному морскому пути с помощью «Google Maps». Участники мероприятия пройдут «уроки выживания», познакомятся с азбукой Морзе. Каждый из участников окажется на дрейфующей льдине, где в палатке полярников познакомится с необходимыми в путешествии вещами и одеждой.

Дополнительная информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58. Платное мероприятие. (12+)

Фото (Рубан Игорь Павлович. Встреча ледокола. Середина - вторая половина XX века. Холст, масло. Из собрания Мурманского областного художественного музея): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271310%2Ff44c8e6875df795984