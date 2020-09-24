Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку графики Бориса Непомнящего

В главном здании Мурманского областного художественного музея открылась выставка известного российского художника Бориса Непомнящего, посвященная 75-летию со дня его рождения.

Мастер создаёт произведения в редкой, трудоёмкой и сложной технике офорта. Им созданы значительные графические циклы: «Портреты русских писателей», «Библейские сюжеты», иллюстрации к произведениям Гоголя, Достоевского, Рубцова, Шарля де Костера, Пабло Неруды, Джонатана Свифта.

Его работы экспонировались на более чем ста областных, региональных, всероссийских, всесоюзных и международных площадках и хранятся в Государственной Третьяковской галерее, в Русском музее, музеях Достоевского в Старой Руссе и Санкт-Петербурге, Российской Академии художеств, а также в Удмуртии, библиотеке Конгресса США, в частных коллекциях в нашей стране и за рубежом.

Выставка работает по 4 октября в главном здании музея по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13.

Напомним, в рамках противоэпидемических мероприятий в Мурманском областном художественном музее проводится термометрия на входе, соблюдается социальное дистанцирование. Кроме того, для сотрудников и посетителей обязательно использование защитных масок и перчаток.