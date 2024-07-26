Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку одной работы

Мурманский областной художественный музей представляет выставку Сергея Коненкова, посвящённую 150-летию со дня рождения скульптора. На выставке одной работы будет представлен портрет Петра Кончаловского, выполненный из мрамора.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, скульптура стала новаторской для своего времени, поскольку автор обращался к античной истории. Творческие устремления мастера были связаны с преодолением натурализма и академизма ХIХ века, отсюда и обращение к греческой архаике и народному искусству, работе в твёрдом материале (дерево, камень), гиперболизация, экспрессивность формы, повышенная эмоциональность образного строя.

Открыта для посещения по 11 августа в главном здании музея. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279873%2Fwall-139605315_27534