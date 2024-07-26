От мошеннических переводов россиян защитят по-новомуРынок труда 2024. Почему не хватает людей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.07.24 08:45

Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку одной работы

Мурманский областной художественный музей представляет выставку Сергея Коненкова, посвящённую 150-летию со дня рождения скульптора. На выставке одной работы будет представлен портрет Петра Кончаловского, выполненный из мрамора.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, скульптура стала новаторской для своего времени, поскольку автор обращался к античной истории. Творческие устремления мастера были связаны с преодолением натурализма и академизма ХIХ века, отсюда и обращение к греческой архаике и народному искусству, работе в твёрдом материале (дерево, камень), гиперболизация, экспрессивность формы, повышенная эмоциональность образного строя.

Открыта для посещения по 11 августа в главном здании музея. (6+)

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279873%2Fwall-139605315_27534

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда 2024. Почему не хватает людей
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

В. Северный
24.07.24 10:22
Понравились фотографии 1, 2 и 7. Ульяна, пусть у Вас окно в этот Мир будет всегда открыто широко. Удачи!
Комментарий к новости:Эссе: моменты Заполярья, или Как я полюбила ловить мгновения
Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Комментарий к новости:Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» прибыло в порт Мурманск для подготовки к промыслу
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как оспорить увольнение «по статье»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Виктор Тихонов. Последний из атлантов.». Документальный фильм (12+)16:10«Русский след». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)От мошеннических переводов россиян защитят по-новому-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены умеренно поднимаются, рубль укрепляется перед заседанием Банка России по ключевой ставке-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)От мошеннических переводов россиян защитят по-новому
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика