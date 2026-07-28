Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку «Заполярье в цвете» - живопись, графика и декоративно-прикладное искусство

Мурманский областной художественный музей 7 августа с 11.00 до 19.00 приглашаем мурманчане и гостей города в удивительное путешествие по красочному миру Кольского Заполярья - краю, который многие привыкли считать суровым и монохромным.

Выставка «Заполярье в цвете», представляющая собрание Мурманского областного художественного музея, призвана разрушить этот стереотип и показать Крайний Север во всем многообразии его палитры.

Как отмечает vk.ru/murmanskmuseum, Заполярье - это не только снег и лед, но и переливы северного сияния - от изумрудно-зелёного до пурпурно-фиолетового; пастельные тона белых ночей, когда небо растворяется в море; багряно-золотые краски осенней тундры; глубокие синие и бирюзовые оттенки Баренцева моря; теплые акценты городских огней Мурманска на фоне зимнего сумрака; традиционные орнаменты саамов с их особой цветовой символикой; многогранное разнообразие оттенков в произведениях декоративно-прикладного искусства и ювелирного мастерства.

Экспозиция открывает Крайний Север с новой стороны - как мир насыщенных красок и эмоций, как источник вдохновения для художников и зрителей.

Выставка будет работать до 20 сентября. (0+)

Фото: https://vk.ru/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276790%2F6cec022a120308e403