Мурманский областной художественный музей приглашает окунуться в атмосферу Петербургского нонконформизма на выставке «ВИК. Живопись. Звуки моря»!

Вячеслав Юрьевич Забелин (ВИК) - яркий представитель питерского андеграунда 1970-х годов. Он имеет собственную стилистику и философию в различных пластах изобразительного искусства. Характерный приём мастера – гармоничное слияние современных течений, способность совмещать исконно русские традиции с западными приёмами.

Торжественное открытие состоится 10 августа в 17.00 в главном здании музея на ул. Коминтерна, 13, но увидеть работы можно будет уже сегодня.

Выставка работает до 2 октября.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262446%2Fwall-139605315_19538