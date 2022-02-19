Мурманский областной художественный музей приглашает познакомиться с клубами Школы ремесел

В отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея открывается выставка работ членов клубов Мурманской области «Клуб’ОК».

Выставка проходит каждые два года, в этом году на ней собраны произведения, объединенные темой «Город заполярный». Это работы, выполненные участниками клубов, профессиональными и самодеятельными художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства Мурманской области. Среди них живописные картины, салфетки, изделия из бисера, кружева, текстильные куклы, работы, выполненные в технике лоскутного шитья, гобелены и многое другое. Посетить экспозицию можно до 20 марта.

В период работы выставки пройдут Дни открытых дверей клубов. В программе: экскурсии по выставке, встречи с мастерами декоративно-прикладного искусства, художниками, мастер-классы. С 19 февраля по 13 марта члены клубов познакомят со своими работами и расскажут о техниках и ремеслах, в которых они работают: это и роспись по ткани, и кружевоплетение, и флористика, художественная роспись, вышивка и многое другое.

С расписанием мастер-классов и правилами посещения музея можно ознакомиться на сайте отдела народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея.