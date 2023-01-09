Мурманский областной художественный музей приглашает северян на новые выставки

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» открылись экспозиции, которые посвящены музыке, северной природе, а также художественным промыслам России.

На выставке «Джаз» представлены живописные и графические произведения, которые отражают этот вид музыкального искусства как мультикультурное явление. Возможность посетить последний бал императорской России северяне получат на выставке «Костюмированный бал в зимнем дворце, 1903 год» из собрания Мультимедиа Арт Музея города Москвы. Экспозиция содержит в себе одиночные портреты и групповые фотографии участников бала начала XX века.

Для любителей лыжного спорта музей подготовил специальную фотоэкспозицю «Лыжня зовет», десятую по счету персональную выставку Александра Говорова, которая состоит из 20 чёрно-белых фотографий, сделанных на освещенной лыжной трассе посёлка Мурмаши. Более того, специалисты музея рады видеть гостей на новой выставке «Художественные промыслы России. Часть 3». Матрёшки. Полотенца, Половики. Гости познакомятся с произведениями из собрания музея и матрешками, которые передал учреждению Владислав Пеньковский в 2019 году. Отметим, что Анна Геннадьевна, супруга Владислава Пеньковского, собирала эту коллекцию в течение 40 лет.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея специалисты учреждения ждут гостей на выставке «Белый, белый снег…», на которой представлены графика, живопись и декоративно-прикладное искусство, отражающие завораживающую красоту зимы.

В главном здании музея на открывшейся выставке «Билет в музей» жители и гости столицы Кольского Заполярья смогут узнать, что музейный билет – это настоящее произведение искусства. Он изменяется вместе с миссией музея, его статусом и информационными технологиями.

Также в первый рабочий день года, 9 января, в главном здании музея начнёт работу выставка «Почерк – застывший язык души…». Из цикла выставок «Простые вещи». Экспозиция приурочена ко Дню ручного письма (или Дню почерка), который был учрежден по инициативе Ассоциации производителей пишущих принадлежностей. На выставке будут представлены дневниковые записи, рукописные письма, автографы и пожелания мурманских художников, а также поздравительные открытки, подписанные современниками и образцы почерков деятелей русской литературы XIX века.

Фото: https://gov-murman.ru