«Мурман» - «Родина»: с новым хоккейным годом!На оперативном совещании глава региона Андрей Чибис сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.01.23 10:00

Мурманский областной художественный музей приглашает северян на новые выставки

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» открылись экспозиции, которые посвящены музыке, северной природе, а также художественным промыслам России.

На выставке «Джаз» представлены живописные и графические произведения, которые отражают этот вид музыкального искусства как мультикультурное явление. Возможность посетить последний бал императорской России северяне получат на выставке «Костюмированный бал в зимнем дворце, 1903 год» из собрания Мультимедиа Арт Музея города Москвы. Экспозиция содержит в себе одиночные портреты и групповые фотографии участников бала начала XX века.

Для любителей лыжного спорта музей подготовил специальную фотоэкспозицю «Лыжня зовет», десятую по счету персональную выставку Александра Говорова, которая состоит из 20 чёрно-белых фотографий, сделанных на освещенной лыжной трассе посёлка Мурмаши. Более того, специалисты музея рады видеть гостей на новой выставке «Художественные промыслы России. Часть 3». Матрёшки. Полотенца, Половики. Гости познакомятся с произведениями из собрания музея и матрешками, которые передал учреждению Владислав Пеньковский в 2019 году. Отметим, что Анна Геннадьевна, супруга Владислава Пеньковского, собирала эту коллекцию в течение 40 лет.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея специалисты учреждения ждут гостей на выставке «Белый, белый снег…», на которой представлены графика, живопись и декоративно-прикладное искусство, отражающие завораживающую красоту зимы.

В главном здании музея на открывшейся выставке «Билет в музей» жители и гости столицы Кольского Заполярья смогут узнать, что музейный билет – это настоящее произведение искусства. Он изменяется вместе с миссией музея, его статусом и информационными технологиями.

Также в первый рабочий день года, 9 января, в главном здании музея начнёт работу выставка «Почерк – застывший язык души…». Из цикла выставок «Простые вещи». Экспозиция приурочена ко Дню ручного письма (или Дню почерка), который был учрежден по инициативе Ассоциации производителей пишущих принадлежностей. На выставке будут представлены дневниковые записи, рукописные письма, автографы и пожелания мурманских художников, а также поздравительные открытки, подписанные современниками и образцы почерков деятелей русской литературы XIX века.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Сергей Мякишев: при определении права на получение ежемесячного детского пособия будет проводиться комплексная оценка нуждаемости родителей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 58 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проведены «горячие» испытания транспортного упаковочного контейнера ТУК-140-PRO ЖКХ (18+)В новогодние праздники с проблемами в сфере ЖКХ необходимо обращаться по номерам телефонов аварийно-диспетчерских служб-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Конфискат решили отдавать детям и благотворительным фондам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика