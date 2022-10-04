Мурманская область. Арктика (16+)04.10.22 08:45
Мурманский областной художественный музей приглашает северян на выставку, посвященную 155-летию со дня рождения Пьера Боннара
5 октября в главном здании музея (ул. Коминтерна, 13) начнёт работу выставка «Пьер Боннар. Репродукции живописных произведений из коллекции «Дар Нади Леже».
Пьер Боннар – французский живописец и график, вошедший в историю искусства как один из величайших колористов ХХ века, принадлежит ко второму поколению импрессионистов – постимпрессионистам. В его живописи переплетались мотивы японской гравюры, французского народного искусства, африканской скульптуры и итальянских «примитивов».
Выставка работает по 16 октября. Вход свободный.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263100%2Falbum-139605315_00%2Frev
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