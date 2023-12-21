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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.23 08:45

Мурманский областной художественный музей приглашает творческую молодёжь стать участниками музейной программы

К участию приглашаются активные творческие молодые люди от 18 до 35 лет, которые получат возможность через призму современного искусства показать туристическую привлекательность Мурманска, примерить на себя роль экскурсовода, проявить свой творческий потенциал и стать частью музейного волонтерского сообщества.

Как пишет vk.com/murmanculture, участников ждёт: знакомство с историей современного искусства Европы и России; обсуждение произведений современного искусства; разработка маршрутов экскурсий, включающих городское и выставочное пространства.

В итоге освоения программы участники станут авторами пешей экскурсии или экскурсионного продукта в виртуальном виде (видео, аудио, чат-боты, квест-игра и другие). Участие бесплатное.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457269829%2Fwall-139605315_25216

 

 

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