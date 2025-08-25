Наш пёстрый мир: в Ибице можно поспать в арт-отеле в номере со стеклянными стенами, а на пляже Лас-Линдес пудель Нило спасает тонущих людейНовый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России»
Мурманская область. Арктика (16+)25.08.25 08:45

Мурманский областной художественный музей приглашает вместе отметить последний день лета

31 августа в главном здании Мурманского областного художественного музея весь день  будут проходить сборные экскурсии.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, день экскурсий начнётся в 11.30 с посещения постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».

В 14.00 состоится экскурсия по выставке «Художник, мыслящий в материале». Современное искусство. Живопись, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

А в 16.00 - экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».

Предварительная запись и информация по телефону 45-63-10. (6+)

 

 

Фото: (Музырина Ирина Анатольевна. День в музее. Экскурсия. 2013 г. Оргалит, акрил. Из фондов МОХМ): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271642%2Ff9d241d325525861bc

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
