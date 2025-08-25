Мурманский областной художественный музей приглашает вместе отметить последний день лета

31 августа в главном здании Мурманского областного художественного музея весь день будут проходить сборные экскурсии.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, день экскурсий начнётся в 11.30 с посещения постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».

В 14.00 состоится экскурсия по выставке «Художник, мыслящий в материале». Современное искусство. Живопись, декоративно-прикладное искусство из собрания музея.

А в 16.00 - экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII - XXI веков».

Предварительная запись и информация по телефону 45-63-10. (6+)

Фото: (Музырина Ирина Анатольевна. День в музее. Экскурсия. 2013 г. Оргалит, акрил. Из фондов МОХМ): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271642%2Ff9d241d325525861bc