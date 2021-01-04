Мурманский областной художественный музей приглашает жителей и гостей региона на выставки

В главном здании Художественного музея посетители музея смогут окунуться в сказочный мир иллюстраций к произведениям Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Экспозиция приурочена к 245-летию немецкого писателя-романтика, сказочника, композитора и художника. На выставке будут представлены иллюстрации мурманского художника Никиты Духно к повести Гофмана «Золотой горшок». Зрители также увидят графические работы Веры Борисовой, члена Союза художников России. Экспозиция работает до 31 января.

Сказочную красоту кружева северянам представят на выставке «Кружевной орнамент русских зим». Кружевные узоры еще в XVII веке на Руси плели из золотых и серебряных нитей. Позднее в России сложились действующие кружевные центры, но кружева каждой местности отличаются друг от друга стилистикой рисунка и сочетанием элементов кружева — плетешков, насновок, паучков и полотнянок разных видов. Кружевные узоры, как морозные узоры на стекле – в них присутствует неповторимая сказочная красота, похожая на зимнюю волшебную сказку. На выставке из собрания музея представлены изделия лучших кружевниц Кольского полуострова: Елены Успенской, Зои Логиновой, Елены Тиуновой, Ольги Коноваловой и других. Тематическая выставка открыта для посещения до 7 марта.

Культурно-выставочный центр Русского музея (ул. Софьи Перовской, д. 3) ждет заполярных ценителей искусства на экспозицию «Художественный промыслы России. Часть 1. Из собрания музея». До 26 декабря 2021 года выставка будет знакомить посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.

Кроме того, в центре открывается выставка «Евгений Баранов – ювелир». Евгений Васильевич – художник-ювелир, обладающий яркой индивидуальностью, работает с золотом, природными камнями. Экспозиция, приуроченная к 65-летию мастера, содержит более десяти экспонатов из частных коллекций и собрания музея. В своих работах мастер стремится подчеркнуть красоту исходного материала и ориентируется на изысканность его обработки. Выставка работает до 7 февраля.

Праздничную программу мероприятий подготовил Дом ремёсел Мурманского областного художественного музея. Там работает выставка «Как рубашка в поле выросла». Посетители экспозиции смогут не только увидеть текстиль из собрания музея, но и изучат ткаческие инструменты и стан из коллекции Мурманского областного художественного музея.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в Доме ремёсел также можно будет посетить выставку «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области». Экспозиция посвящена мастерам любительского изобразительного и декоративно–прикладного искусства Мурманской области. У каждого из представленных на выставке творцов свой взгляд на мир и свой художественный почерк, но при ярко выраженной индивидуальности их всех роднит глубокое сердечное чувство любви к родине, непосредственность восприятия действительности и особая искренность живописного повествования. Экспозиция открыта для посещения до 11 апреля 2021 года.