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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.24 08:45

Мурманский областной художественный музей продолжает обновлять оборудование

Вслед за обновлением экспозиции «Фонд открытого хранения живописи и декоративно-прикладного искусства» сотрудники областного музея принялись за оснащение новым выставочным оборудованием постоянных экспозиции главного здания «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI вв.» и «Скульптура XX-XXI вв.» в Культурно-выставочном центре Русского музея.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, музейные экспонаты из коллекции музея «Скульптура» были установлены на новые подиумы, выполненные по индивидуальным параметрам каждого предмета. Так как экспозиция Культурно-выставочного центра является тактильной и на её примере сотрудники рассказывают о свойствах материалов и уникальных формах, и посетители имеют возможность прикоснуться к ним, потребовалась разработка специальных креплений для обеспечения сохранности. Таким образом зрители с ограниченными возможностями здоровья могут изучать и скульптурные композиции и прочитать этикетки к ним, выполненные на языке Брайля.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279901%2Fwall-139605315_27550

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