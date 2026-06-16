Мурманский областной художественный музей продолжает раскрывать музейные тайны в рамках цикла встреч «Музейное закулисье»

21 июня в 16.00 в главном здании музея состоится новая встреча из цикла «Музейное закулисье» в рамках празднования 100-летия музейного дела Кольского Севера.

Она будет посвящена графическим произведениям в собрании Мурманского областного художественного музея и скрытой от глаз посетителя музейной работе: особенностям хранения и экспонирования этих предметов.

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, участники встречи узнают о том, какие разновидности гравюры на металле существуют, что такое офорт, узнают тонкости создания таких гравюр, познакомятся с великими мастерами офорта.

Группа 12 человек, мероприятие платное, запись по телефону 45-63-10. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276005%2F9f64ca9219a81a850e