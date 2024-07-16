Мурманский областной художественный музей вновь открывает двери для посетителей и приглашает на пленэр «Природа - лучший художник. Пишем акрилом»

20 июля в 14.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится пленэр «Природа - лучший художник. Пишем акрилом».

Как сообщают сотрудники учреждения культуры, в июле музей продолжает серию пленэров, на которых будут учить делать пейзажные зарисовки и этюды различными материалами. «Если с погодой не повезёт останемся в музее и будем работать в формате акции «Повтори художника», - пишет vk.com/murmanskmuseum.

Навык рисования не имеет значения. Мольберт и все расходные материалы предоставляют организаторы пленэра. Предварительная запись обязательна по телефону 45-63-10. (12+)

Сбор участников пленэра состоится в главном здании музея на первом этаже (возле кассы).

Заметим, что 17 июля главное здание музея вновь откроет двери для посетителей. Напоминаем, что с 1 по 16 июля главное здание Мурманского областного художественного музея закрывалось на косметический ремонт.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457265893%2Fwall-11742142_22055