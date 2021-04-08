Мурманский областной клинический многопрофильный центр и Мурманский центр социальной помощи семье и детям подписали соглашение о межведомственном взаимодействии

Сегодня главный врач Мурманского областного клинического многопрофильного центра Евгений Тарбаев и директор Мурманского центра социальной помощи семье и детям Людмила Ушакова подписали соглашение о межведомственном взаимодействии по вопросу выявления женщин и женщин с детьми, находящихся в ситуации внутрисемейного конфликта или насилия в семье, а также своевременного оказания социально-медицинской помощи данным семьям.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, соглашение предусматривает сотрудничество в создании и эффективном функционировании на территории города Мурманска системы социально-медицинского обслуживания женщин и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также обмен информацией о выявленных случаях семейно-бытового насилия в отношении женщин.