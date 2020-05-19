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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.20 08:30

Мурманский областной краеведческий музей откроется после реконструкции в 2021 году

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, ровно через год, 18 мая 2021 года, в Международный день музеев, Мурманский областной краеведческий музей должен открыть свои двери для первых посетителей после масштабной реконструкции. Такое поручение озвучил сегодня губернатор Андрей Чибис во время посещения культурного объекта.

Глава региона осмотрел площадку, пообщался с представителями подрядной организации и лично убедился в том, что пандемия коронавируса не сказалась на сроках и качестве выполняемых работ. Основные общестроительные работы в стадии завершения – выполнена расчистка стен внутри здания от старой штукатурки, до перекрытий разобраны полы, вывезен мусор. Сейчас ведётся оштукатуривание стен, заказаны оконные блоки, впереди – монтаж пола. Ежедневно на объекте трудятся 40 человек.

«Непростой объект, проектные решения корректировали в процессе реализации контракта. Хорошо, что здесь работает добросовестный подрядчик – известная в России компания. Строительно-монтажные работы будут завершены в ноябре текущего года. Решили, что в Международный день музеев, 18 мая 2021 года, музей откроется. Это время необходимо, чтобы перевезти весь музейный фонд и подготовить экспозиции», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Здание, в котором сейчас располагается областной краеведческий музей, возведено в 1939 году. После войны его восстанавливали с помощью доступных на тот момент строительных материалов. К масштабному капитальному ремонту объекта культурного наследия приступили в мае 2019 года. После реконструкции в музее будут развёрнуты интерактивные зоны, оснащённые мультимедийным оборудованием, появится возможность демонстрировать выставки в онлайн-формате. Для людей с ограниченными возможностями здоровья посещение музея станет более удобным – будет установлен пассажирский лифт, также предусмотрен грузовой подъемник. Чтобы не уменьшать площади экспозиционного пространства, принято решение лифтовую группу пристроить, вписав в архитектурный облик здания.

Стоимость контракта по капитальному ремонту здания краеведческого музея составляет 138,6 млн рублей, на 42,9 млн рублей заключён контракт на поставку оборудования для экспозиции.

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