Мурманский областной краеведческий музей открыл очередной сезон экспедиций исследованием птиц Белого моря

Мурманский областной краеведческий музей возобновляет проведение крупных исследовательских экспедиций. В конце мая стартовали исследования Мурманской орнитологической экспедиции на побережье Белого моря. За пять дней сотрудники краеведческого музея полностью обследовали острова, прибрежную зону, лесные массивы и озера в окрестностях Палкиной губы Кандалакшского залива и зарегистрировали более 40 видов птиц.

Палкина губа с 1980 года имеет статус регионального памятника природы. Помимо этого, широкая приливно-отливная зона губы является важной кормовой базой для большого количества околоводных и водоплавающих птиц: куликов, уток, чаек, серых журавлей и гусей-гуменников. Обследование островов в губе показало, что на них сформировались гнездовые колонии сизых чаек, под защитой которых выводят свое потомство кулики-сороки и обыкновенные гаги. Сотрудники музея также смогли выявить четыре места гнездования редкого для области лесного голубя вяхиря и различных мелких воробьиных птиц, но самой интересной находкой стали гнезда овсянки-ремеза – птицы, которая в последние годы становится все более малочисленной, отчего попала в Красную книгу Российской Федерации.

В течение 2023 года Мурманский областной краеведческий музей планирует провести комплексные орнитологические и археологические экспедиции в районе Ловозера и Мурманска, а также кольцевание птиц на острове Немецкий реки Тулома.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, благодаря орнитологическим и археологическим исследованиям, которыми сотрудники краеведческого музея занимаются 9 лет, становится возможным регулярное пополнение фонда учреждения. Напомним, в 2022 году орнитологическая экспедиция музея работала на острове Кильдин и в окрестностях Териберки, а археологическая, организованная при содействии регионального минкульта, – исследовала реку Воронья и Серебрянское водохранилище. За неделю мурманские археологи открыли пять первобытных стоянок, а также локализовали археологические памятники, которые исследовались в 1970-е годы – сейчас ученые смогут продолжить исследования этих памятников уже с использованием современных методов и технологий.

Фото: https://gov-murman.ru