Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверей

17 октября Мурманский областной краеведческий музей проведёт День открытых дверей в честь своего 99-летия. С 11.00 до 20.00 для всех посетителей вход свободный. Это особенное событие – впервые за последние годы праздник отмечается в отреставрированном историческом здании на проспекте Ленина, 90, где прошла большая часть истории музея.

С 16.00 до 19.00 гостей ждёт специальная программа, которая откроется театрализованным представлением воспитанников Детской театральной школы. Основной частью праздника станет серия тематических экскурсий по постоянным и временным экспозициям, которые проведут кураторы музея – хранители коллекций и авторы выставок.

«Впервые у посетителей будет возможность не только увидеть новые экспозиции, но и узнать историю их создания непосредственно от специалистов, которые работали над их проектированием», – отметила директор музея Елена Химчук.

В рамках экскурсионной программы гости смогут ознакомиться с редкими экспонатами, не входящими в стандартные обзорные маршруты; получить информацию о методике музейной работы от хранителей фондов; узнать о процессе создания новых выставок от концепции до реализации.

С подробной программой Дня открытых дверей можно ознакомиться на официальном сайте музея.

Как отмечает региональное Министерство культуры, Мурманский областной краеведческий музей, основанный в 1926 году, является старейшим музейным учреждением региона и хранит более 180000 предметов, отражающих историческое и культурное наследие Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555324/#&gid=1&pid=2