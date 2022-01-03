Мурманский областной краеведческий музей подготовил праздничную программу мероприятий для северян всех возрастов

В дни новогодних каникул в Мурманском областном краеведческом музее продолжается программа «Новогодний кавардак». Специалисты подготовили насыщенную программу для посетителей всех возрастов. Праздничные мероприятия пройдут в музее 3, 4 и 9 января. Ребята и их родители смогут принять участие в мастер-классах по рукоделию и рисованию, а также в музейном занятии «Коляда-коляда».

Кроме того, в новогодние праздничные дни краеведческий музей проведёт автобусную экскурсию по городу «Мурманск – ворота в Арктику». Экскурсанты познакомятся с вековой историей Мурманска и увидят главные достопримечательности: памятный крест на месте, где 4 октября 1916 года был основан город Романов-на-Мурмане, первые каменные дома Мурманска, мемориал, посвященный морякам, погибшим в мирное время, мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, памятник «Ждущая» и многие другие. Гостям мероприятия расскажут о застройке города в 1920-1930-е годы, событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и о развитии Мурманска в послевоенный период. Экскурсии пройдут 8 января в 12.00 и в 15.00, мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Как сообщает региональное Министерство культуры, все мероприятия пройдут при строгом соблюдении действующих противоэпидемических правил.