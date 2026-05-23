Мурманский областной краеведческий музей получил грант от Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»

Мурманский областной краеведческий музей выиграл грант Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в программе «Особый взгляд». Специалисты музея представили проект «Создание тактильных копий музейных экспонатов». Его цель — сделать региональное наследие доступным для незрячих и слабовидящих посетителей.

Как сообщает vk.com/murmanculture, авторы инициативы изготовят специальные макеты, для которых выбирали предметы, на основе которых участники инклюзивного музейного проекта «Север в поле зрения» разработают модели. Именно для них тактильность и звук становятся главными проводниками.

В мастерской создадут четыре предмета: рельеф города Мурманска по проекту застройки 1917 года, череп белого медведя, дом-чемодан из гофрированного железа, бердо с иглой-клещицей — уникальный инструмент одной из техник саамского ткачества.

Каждую копию оснастят НФС-меткой. При наведении смартфона человек с ОВЗ услышит аудиосопровождение. Технология также появится на уже существующих тактильных экспонатах музея.

Сейчас идёт подготовка к производству макетов. Потом они появятся в постоянной экспозиции областного краеведческого музея.

