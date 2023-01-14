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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.23 08:45

Мурманский областной краеведческий музей предлагает узнать больше о связи искусства и нашего региона

В истории изучения и освоения Русского Севера особо выделяется период конца XIX – начала ХХ веков. Это время повышенного интереса человечества к Арктике. Об этом рассказывает история создания Мурманского отделения Союза художников России.

Как пишет vk.com/murmanculture, первые русские живописцы, изобразившие на своих полотнах пейзажи Арктики – Александр Борисов (1866-1934), Константин Коровин (1861-1939), Валентин Серов (1865-1911), получили яркие впечатления от посещения нашего края в конце XIX века.

Север привлекал деятелей русского искусства неповторимыми заполярными пейзажами, своеобразным бытом народа.

Познакомится с новой рубрикой подробнее можно в группе музея.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264362%2Fwall-139605315_21459

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