Мурманский областной краеведческий музей приглашает на интерактивную площадку «Назад в прошлое»

Современный житель Мурманской области зачастую представляет древнего обитателя Кольского края диким пещерным человеком. В действительности это были прекрасно приспособленные к жизни в суровых условиях Заполярья люди с развитой материальной и духовной культурой.

6 августа в 14.00 гости музея смогут самостоятельно воспользоваться реконструированными орудиями древнего человека и лично убедиться в смекалке и технических познаниях «пещерных людей».

О том, как пользоваться первобытными технологиями, а также о жизни наших древних земляков расскажет специалист музея.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457266770%2Falbum-139605315_00%2Frev