Мурманский областной краеведческий музей приглашает на музейный праздник «Приходила Коляда!»

После празднования Нового года и Рождества начинались Святки. Это время, посвящённое многочисленным обрядам, многие из которых ведут свою историю ещё с дохристианских времен.

Как сообщает vk.com/murmanculture, особой популярностью среди детей и молодёжи пользовалось колядование. Ряженые юноши и девушки собирались группами и обходили дома, распевая под окнами колядки и получали за это угощенье. Считалось, что чем больше колядок пропето, тем более удачным будет год для хозяина дома.

8 января в 12.00 об этой и о других народных традициях празднования Рождества расскажет музейный педагог. Посетители смогут принять участие в колядовании и получить не только удовольствие, но и сладкие подарки.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264271%2Falbum-139605315_00%2Frev