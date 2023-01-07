Ветераны-подводники помогут создать музей на борту первой атомной подводной лодки К-3За звание лучших альпинистов Мурманской области будут сражаться северяне со всего региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)07.01.23 08:00

Мурманский областной краеведческий музей приглашает на музейный праздник «Приходила Коляда!»

После празднования Нового года и Рождества начинались Святки. Это время, посвящённое многочисленным обрядам, многие из которых ведут свою историю ещё с дохристианских времен.

Как сообщает vk.com/murmanculture, особой популярностью среди детей и молодёжи пользовалось колядование. Ряженые юноши и девушки собирались группами и обходили дома, распевая под окнами колядки и получали за это угощенье. Считалось, что чем больше колядок пропето, тем более удачным будет год для хозяина дома.

8 января в 12.00 об этой и о других народных традициях празднования Рождества расскажет музейный педагог. Посетители смогут принять участие в колядовании и получить не только удовольствие, но и сладкие подарки.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264271%2Falbum-139605315_00%2Frev

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:40«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:05«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Низкие зарплаты (43%) и недостаточное число компаний, в которых хотелось бы работать: жители СЗФО рассказали, почему они могут переехать в другой город или даже страну-PRO Валюту (16+)Рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в основных валютных парах на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС проведены «горячие» испытания транспортного упаковочного контейнера ТУК-140-PRO ЖКХ (18+)В новогодние праздники с проблемами в сфере ЖКХ необходимо обращаться по номерам телефонов аварийно-диспетчерских служб-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Конфискат решили отдавать детям и благотворительным фондам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика