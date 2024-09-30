Мурманский областной краеведческий музей приглашает на обзорную экскурсию

30 сентября вся страна отмечает День воссоединения России с новыми регионами. Мурманский областной краеведческий музей в преддверии этой даты проводит обзорную экскурсию под названием «Вместе!» в 13.00 и в 15.00.

В ходе экскурсии гости узнают о первобытных жителях Кольского края: как они попали на Крайний Север, как выживали, чем питались, на кого охотились и для чего построили загадочные лабиринты, куда ушли первобытные охотники и рыболовы и какой коренной народ Севера пришёл им на смену.

Посетителям расскажут о первых русских поселенцах Терского берега, поморах – умелых мореходах и ремесленниках. В посвящённом им зале можно увидеть настоящее поморское судно, макеты замечательных храмов, в том числе, уничтоженного в годы Крымской войны Воскресенского собора.

Зал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов покажет Мурманский край в годы самого разрушительного конфликта в его истории. Военная техника, оружие, предметы быта военного времени поведают историю небывалого мужества и стойкости.

Помимо истории края, посетители познакомятся с природным миром Заполярья. Узнают, какие животные и птицы обитают в арктических условиях, какие богатства скрывает Ледовитый океан и почему Кольский полуостров, называют «полуостровом сокровищ».

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457275513%2Falbum-91580302_00%2Frev