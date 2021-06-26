Мурманская область. Арктика (16+)26.06.21 08:45
Мурманский областной краеведческий музей приглашает на пешеходную экскурсию
26 июня в Мурманске состоится пешеходная экскурсия «Город на берегу залива» в рамках проекта Мурманского областного краеведческого музея «Мой мачтовый город».
Экскурсия стартует в 15.00 от Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Участники посетят Памятник треске и узнают, какое значение имеет рыбная промышленность для Кольского Заполярья, маршрут проходит через железнодорожный и морской вокзалы.
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Последние комментарии
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Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
YanG
24.06.21 17:18
Если этот в топе, то скоро мы будем в ж***! *** Купюры внесла редакция.
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