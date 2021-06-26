Мурманский областной краеведческий музей приглашает на пешеходную экскурсию

26 июня в Мурманске состоится пешеходная экскурсия «Город на берегу залива» в рамках проекта Мурманского областного краеведческого музея «Мой мачтовый город».

Экскурсия стартует в 15.00 от Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Участники посетят Памятник треске и узнают, какое значение имеет рыбная промышленность для Кольского Заполярья, маршрут проходит через железнодорожный и морской вокзалы.