Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян на бесплатные экскурсии по Кольскому краю

Все желающие могут присоединиться к пешеходным прогулкам и автобусным турам с профессиональными гидами! Серия мероприятий проходит по программе «Туризм для своих».

23 июля и 19 августа, Ловозеро – межмузейная экскурсия о самобытной культуре саамов.

29 июля и 18 августа, Кола – экскурсия по историческим местам и обновленной экспозиции Музея истории города.

Записаться можно на официальном портале Туристского информационного центра Мурманской области: vk.cc/cZBRiU

«Туримз для своих» стартовал 12 июня в рамках народной программы «На Севере – жить!». В проекте участвуют ведущие туроператоры и аттестованные гиды Кольского Заполярья. По решению губернатора Андрея Чибиса число жителей, которых охватит проект, в этом году увеличено до 5 тысяч.