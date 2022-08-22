Мурманский областной краеведческий музей приглашает северян на показ фильма «Путь к причалу»

27 августа в 16.00 в Мурманском областном краеведческом музее пройдёт показ фильма, приуроченного к Всероссийскому дню кино.

В августе 1961 года в Мурманск прибыла съёмочная группа киностудии «Мосфильм». В течение полутора месяцев в городе проходили съёмки основных эпизодов художественного фильма «Путь к причалу» по сценарию Виктора Конецкого. Это был один из первых фильмов режиссёра Георгия Данелии («Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Мимино»).

Фильм «Путь к причалу» рассказывает о буднях моряков водолазно-спасательной службы Северного морского бассейна. В этом фильме Мурманск и мурманчане показаны такими, какими они были в 1960-х годах.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262549%2Falbum-139605315_00%2Frev