Мурманский областной краеведческий музей присоединяется к программе VIII молодёжного кинофестиваля короткометражных фильмов «Перерыв на кино»

7 августа в 15.00 в музее пройдут показы военно-исторических фильмов, приуроченных ко Дню Военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля. Акция посвящена героизму моряков в годы Великой Отечественной войны.

Зрителям будет представлена программа из трёх кинокартин: документальные фильмы «Гордый моряк» и «Война всему научила» из киноальманаха «Нас было 30 миллионов», а также художественная картина «Воздух» из киноцикла «Про людей и про войну».

Показы фильмов проводит фонд «Мост поколений». К просмотру присоединятся кинотеатры, вузы, детские лагеря и учреждения культуры по всей стране. Ожидается, что участие в этой масштабной киноакции примут не менее 30 тысяч юных зрителей со всей страны!

Кстати, присоединиться к этой масштабной акции также можно в режиме онлайн – фильмы доступны на сайте фонда.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262445%2Falbum-139605315_00%2Frev