Мурманская область. Арктика (16+)11.04.25 08:45
Мурманский областной краеведческий музей продлевает часы работы
С 10 апреля Мурманский областной краеведческий музей перешёл на новый график работы. После масштабного обновления его уже посетили более 15 тысяч человек. Учитывая высокий интерес, учреждение продлевает часы работы для удобства посетителей.
Новый график работы: вторник — воскресенье - с 11.00 до 20.00 (касса — до 19.00); понедельник — выходной. Последняя среда месяца — санитарный день.
Музей приглашает жителей и гостей Мурманской области познакомиться с обновленными экспозициями и временными выставками. Актуальная информация о режиме работы доступна на официальном сайте.
Больше новостей – на официальной странице учреждения в социальной сети.
Фото (Дмитрий СУМЕРИН): https://gov-murman.ru/info/news/
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