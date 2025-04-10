Мурманский областной краеведческий музей продлевает часы работы

С 10 апреля учреждение переходит на новый график работы.

После масштабного обновления его уже посетили более 15 тысяч человек. Учитывая высокий интерес, учреждение продлевает часы работы для удобства посетителей. Со вторника по воскресенье музей будет работать с 11 часов до 20.00.

Сотрудники учреждения приглашают жителей и гостей Мурманской области познакомиться с обновленными экспозициями и временными выставками. Четырехэтажное здание, расположенное на проспекте Ленина, построено в 1937 году, музей здесь размещается с 1957-го. В рамках прошедшей реконструкции полностью обновлены фасад, кровля, инженерные системы, обустроены лифты, выполнено благоустройство двора. В музее создано высокотехнологичное экспозиционное пространство, в которое гармонично вписаны как жемчужины фонда, так и новые поступления.

Для посетителей обустроено 14 тематических залов, которые помогут совершить путешествие по Мурманской области. С помощью натурных декораций реалистично воссозданы природные ландшафты и элементы культуры коренных народов Севера, а мультимедийные технологии позволяют увлекательно рассказать о крае, его истории, природе и особенностях: сделано более 100 точек контента, электронный этикетаж, интерактивы.