Мурманский областной краеведческий музей проводит автобусную экскурсию «Дорогой памяти»

10 мая в 11.00 Мурманский областной краеведческий музей организует платную автобусную экскурсию «Дорогой памяти» по маршруту Мурманск – Долина Славы.

Как сообщает vk.com/mokm51, экскурсанты познакомятся с историей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Заполярье и посетят мемориальный комплекс «Долина Славы» (примерно в 80 км от Мурманска).

Гостям экскурсии расскажут о том, как началась Великая Отечественная война в Заполярье, о массированных бомбардировках городов и промышленных предприятий, эвакуации промышленного оборудования и населения, о промысле рыбы, необходимой для фронта и тыла в годы войны.

Маршрут будет пролегать через живописные тундры и места ожесточенных боев лета 1941 г., помимо мемориального комплекса мы посетим одно из сохранившихся укреплений времен войны и реконструированные окопы. (16+).

Пункт сбора группы - Мурманский областной краеведческий музей (просп. Ленина, 90). Время проведения мероприятия около 5 часов.