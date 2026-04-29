Мурманский областной краеведческий музей расширяет международное сотрудничество на конференции в Минске

В столице Республики Беларусь состоялась Международная научно-практическая конференция «Трагедия и героизм лета 1941 года», объединившая историков, музейных специалистов и исследователей из Беларуси, России, Узбекистана и Таджикистана. Среди участников профильного события наш регион представили специалисты Мурманского областного краеведческого музея.

Важным итогом работы конференции стало подписание соглашений о сотрудничестве между Мурманским областным краеведческим музеем и Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны и Минским областным краеведческим музеем. С первым учреждением соглашение закрепило уже налаженное сотрудничество, а со вторым — положило начало долгосрочному партнерству.

«Для нас это знаковое событие. В год 100-летия музейного дела на Кольском Севере особенно важно укреплять международные связи и выстраивать диалог с коллегами из братских стран. Совместные проекты с Беларусью позволят нам не только обмениваться опытом, но и сохранять общую историческую память, воспитывать у молодого поколения уважение к героическому прошлому нашей страны», — отметила директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.

Заместитель директора по научной работе краеведческого музея Анастасия Князева выступила на форуме с докладом «Военная повседневность на флоте в годы Великой Отечественной войны в произведениях Вениамина Каверина».

Руководители музеев Елена Чернецкая и Елена Химчук обсудили планы совместной работы. В центре внимания — подготовка совместных выставочных проектов и методическое сопровождение. Конференция стала значимой площадкой для укрепления научно-культурных связей между странами Содружества в деле сохранения исторической памяти о событиях начального периода Великой Отечественной войны.

Как отмечает региональное Министерство культуры, сохранение исторической памяти о вкладе северян в общую Победу является важным направлением работы народной программы «На Севере — жить!». Мурманский областной краеведческий музей продолжает систематическую работу по увековечиванию событий Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также сохранению исторической правды для будущих поколений.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566787/#&gid=1&pid=4

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в I квартале 2026 года было обнаружено две фальшивые банкноты-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 19 копеек, евро укрепилось на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Представлен недельный отчёт группы «Губернаторский контроль»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
