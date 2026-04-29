Мурманский областной краеведческий музей расширяет международное сотрудничество на конференции в Минске

В столице Республики Беларусь состоялась Международная научно-практическая конференция «Трагедия и героизм лета 1941 года», объединившая историков, музейных специалистов и исследователей из Беларуси, России, Узбекистана и Таджикистана. Среди участников профильного события наш регион представили специалисты Мурманского областного краеведческого музея.

Важным итогом работы конференции стало подписание соглашений о сотрудничестве между Мурманским областным краеведческим музеем и Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны и Минским областным краеведческим музеем. С первым учреждением соглашение закрепило уже налаженное сотрудничество, а со вторым — положило начало долгосрочному партнерству.

«Для нас это знаковое событие. В год 100-летия музейного дела на Кольском Севере особенно важно укреплять международные связи и выстраивать диалог с коллегами из братских стран. Совместные проекты с Беларусью позволят нам не только обмениваться опытом, но и сохранять общую историческую память, воспитывать у молодого поколения уважение к героическому прошлому нашей страны», — отметила директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.

Заместитель директора по научной работе краеведческого музея Анастасия Князева выступила на форуме с докладом «Военная повседневность на флоте в годы Великой Отечественной войны в произведениях Вениамина Каверина».

Руководители музеев Елена Чернецкая и Елена Химчук обсудили планы совместной работы. В центре внимания — подготовка совместных выставочных проектов и методическое сопровождение. Конференция стала значимой площадкой для укрепления научно-культурных связей между странами Содружества в деле сохранения исторической памяти о событиях начального периода Великой Отечественной войны.

Как отмечает региональное Министерство культуры, сохранение исторической памяти о вкладе северян в общую Победу является важным направлением работы народной программы «На Севере — жить!». Мурманский областной краеведческий музей продолжает систематическую работу по увековечиванию событий Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также сохранению исторической правды для будущих поколений.

