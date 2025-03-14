Мурманский областной краеведческий музей стал победителем грантового конкурса «Музей 4.0»

Мурманский областной краеведческий музей одержал победу в грантовом конкурсе «Музей 4.0» программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина. Так, инклюзивный проект краеведческого музея «Север в поле зрения» получил грант в размере 7 млн рублей и оказался в числе 17 победителей. Всего на конкурс поступило 345 заявок из 71 региона России.

Инклюзивный проект «Север в поле зрения» направлен на создание специальной экспозиции, которая будет адаптирована для всех посетителей музея, в том числе незрячих и слабовидящих. Тема ограничений зрения будет раскрыта через призму географии и климата Заполярья. Авторы проекта подчеркивают, что такие явления, как полярная ночь, незаходящее летнее солнце, зимние снегопады, метель и летние туманы формируют особый режим зрения у жителей северных регионов.

Так, в рамках проекта будет организована Северная лаборатория, где незрячие и слабовидящие посетители вместе с другими гостями будут изучать природные явления и создавать световые, звуковые и тактильные портреты местности. Работы, созданные участниками лаборатории, станут частью временной выставки, где каждый сможет познать уникальную идентичность нашего региона через различные органы чувств.

Кроме того, выставка станет основой для проведения музейной мастерской по работе с людьми с инвалидностью и ОВЗ по зрению. К участию в мастерской будут приглашены специалисты музеев из северо-западных регионов РФ.

Стоит отметить, что проект «Север в поле зрения» стал частью большого межмузейного проекта «Музеи Арктики», который реализуется в рамках стратегического плана «На Севере — жить!». Этот проект объединяет музеи нашего региона, популяризирует исторические и естественно-научные знания об Арктике и укрепляет позиции Мурманской области как арктического региона, а Мурманска – как столицы Арктики.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, с 18 марта 2025 года Мурманский областной краеведческий музей откроет свои двери для посетителей в обновленном историческом здании на проспекте Ленина, 90. Гости смогут увидеть все постоянные экспозиции, а также временные выставки.

В ходе реконструкции все экспозиционные залы были модернизированы, сохранив баланс между любимыми экспонатами и современными музейными технологиями. Посетители смогут познакомиться как с известными «жемчужинами» музейных фондов, так и с новыми поступлениями.

Для гостей открыты 14 тематических залов, которые охватывают историю региона с древнейших времен до наших дней. С помощью натурных декораций воссозданы природные ландшафты и элементы культуры коренных народов Севера, а мультимедийные технологии делают рассказ о крае и его особенностях доступным и увлекательным.

Новая экспозиция создана при поддержке правительства Мурманской области. К работе над проектом был привлечен производственный холдинг «Grata Adv», специализирующийся на создании мультимедийных выставок и оформлении интерьеров. Компания имеет опыт сотрудничества с крупнейшими федеральными музеями, включая Музей Победы на Поклонной Горе, а также участвовала в организации масштабных международных мероприятий.

Подробнее об открытии, режиме работы и прейскуранте — на официальном сайте краеведческого музея.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/