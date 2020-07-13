Мурманский областной краеведческий музей вновь откроется для посетителей

13 июля Мурманский областной краеведческий музей вновь откроет двери для северян, посетить экспозиции можно будет с соблюдением всех противоэпидемических мер. На входе в музей расположена дезинфицирующая рамка и пункт бесконтактной термометрии, посетителям необходимо использовать защитные маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

«Мы подготовили выставочные залы «Природа Мурманской области» и «Обитатели морских глубин» – это поможет обеспечить соблюдение дистанции. Кроме того, в помещениях музея будет производиться регулярная дезинфекция в течение дня», – пояснила заместитель директора музея Наталья Понамарева.

Напомним, учреждение расположено по адресу: г.Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Время работы музея остаётся прежним: северян ждут ежедневно с 11.00 до 18.00, выходные дни – четверг и пятница.