16.10.25

Мурманский областной краеведческий музей завершил приём заявок на участие в IV открытом региональном краеведческом конкурсе «Край героев»

В 2025 году на конкурс поступило около 40 заявок от команд учащихся 6-11 классов образовательных учреждений Мурманской области.

В соответствии с положением о конкурсе, участники прошли заочный этап с 4 сентября по 10 октября, в ходе которого подготовили видеоролики продолжительностью до одной минуты о героях войны, чьи судьбы связаны с Мурманской областью.

8 ноября в Мурманском областном краеведческом музее состоится очный этап конкурса, в котором примут участие 10 команд, отобранных конкурсной комиссией. Финалистам предстоит продемонстрировать знания в интеллектуальной игре «Война в Заполярье», содержащей вопросы по истории Великой Отечественной войны в Заполярье.

Три команды-победителя получат главный приз – образовательную поездку в Москву с экскурсией в Музей Победы на Поклонной горе.

Как отмечает региональное Министерство культуры, конкурс «Край героев» проводится с 2022 года по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, реализуется в рамках плана «На Севере — жить!» и направлен на формирование гражданской идентичности молодого поколения, сохранение исторической памяти о вкладе жителей Заполярья в Победу, что способствует укреплению социальной консолидации и преемственности поколений в Мурманской области.

 

 

