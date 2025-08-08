Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризацию

Всем пациентам предлагается кислородный коктейль — полезный напиток, способствующий лучшему насыщению крови кислородом, повышению уровня энергии, снижению усталости, укреплению иммунитета, а также помогающий легче справляться со стрессовыми состояниями.

Для пациентов, полностью завершивших все предусмотренные этапы диспансеризации, предусмотрена возможность выбора дополнительного оздоровительного бонуса: три сеанса галотерапии в соляной пещере или три процедуры криотерапии в криосауне. Сеансы в соляной пещере, создающие эффект целебного морского микроклимата, способствуют улучшению функции дыхательной системы, укреплению бронхов, профилактике респираторных заболеваний и аллергических реакций, одновременно оказывая расслабляющее действие и снимая напряжение. Процедуры в криосауне, основанные на кратковременном интенсивном воздействии экстремально низких температур, помогают ускорить метаболические процессы, придают организму тонус, улучшают состояние кожных покровов, способствуют восстановлению после нагрузок и повышают общую устойчивость организма к различным заболеваниям.

С 1 августа в филиале Мурманского областного медицинского центра по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 52 проводится мотивационная акция для прохождения диспансеризации. В настоящее время инициатива действует только в указанном отделении. Возможность её распространения на другие филиалы медицинского учреждения будет рассматриваться в зависимости от степени востребованности среди населения.

Записаться на диспансеризацию можно разными способами: на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги», по телефону единого колл-центра 8(8152) 56-81-80, при обращении в регистратуру или через терминал самозаписи в поликлинике.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере — жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551509/#&gid=1&pid=5