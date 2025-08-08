Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризациюВ Мончегорский интернат приедут медицинские эксперты московского фонда «Дорога жизни»
08.08.25

Мурманский областной медицинский центр приглашает жителей пройти диспансеризацию

Всем пациентам предлагается кислородный коктейль — полезный напиток, способствующий лучшему насыщению крови кислородом, повышению уровня энергии, снижению усталости, укреплению иммунитета, а также помогающий легче справляться со стрессовыми состояниями.

Для пациентов, полностью завершивших все предусмотренные этапы диспансеризации, предусмотрена возможность выбора дополнительного оздоровительного бонуса: три сеанса галотерапии в соляной пещере или три процедуры криотерапии в криосауне. Сеансы в соляной пещере, создающие эффект целебного морского микроклимата, способствуют улучшению функции дыхательной системы, укреплению бронхов, профилактике респираторных заболеваний и аллергических реакций, одновременно оказывая расслабляющее действие и снимая напряжение. Процедуры в криосауне, основанные на кратковременном интенсивном воздействии экстремально низких температур, помогают ускорить метаболические процессы, придают организму тонус, улучшают состояние кожных покровов, способствуют восстановлению после нагрузок и повышают общую устойчивость организма к различным заболеваниям.

С 1 августа в филиале Мурманского областного медицинского центра по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 52 проводится мотивационная акция для прохождения диспансеризации. В настоящее время инициатива действует только в указанном отделении. Возможность её распространения на другие филиалы медицинского учреждения будет рассматриваться в зависимости от степени востребованности среди населения.

Записаться на диспансеризацию можно разными способами: на сайте «Полармед», через портал «Госуслуги», по телефону единого колл-центра 8(8152) 56-81-80, при обращении в регистратуру или через терминал самозаписи в поликлинике.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере — жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551509/#&gid=1&pid=5

