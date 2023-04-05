Мурманский областной онкологический диспансер посетила делегация ведущих медицинских специалистов Республики Беларусь

Мурманский областной онкологический диспансер посетила делегация ведущих врачей-онкологов онкологических диспансеров и Республиканского научно-практического центра онкологии и радиологии им. Н.Н. Александрова Республики Беларусь.

Мурманские онкологи познакомили коллег с возможностями диспансера в лечении больных со злокачественными новообразованиями, продемонстрировали современные технологии в хирургической онкологии и радиологии. Также обсудили возможность проведения обучения медицинского персонала на базе лечебных учреждений и организацию мастер-классов по выполнению различных методик лечения ЗНО.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, гости по достоинству оценили техническое оснащение диспансера и уровень работы мурманских врачей-онкологов.

Фото: https://gov-murman.ru