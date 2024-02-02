Мурманский областной онкологический диспансер проведёт День открытых дверей

Мероприятие проводится накануне Международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями для жителей Мурманской области с подозрением на злокачественные заболевания, не состоящих на диспансерном учёте по поводу онкологического заболевания.

Приём пациентов проведут ведущие врачи-онкологи диспансера, волонтёры-медики помогут в координации процесса и осмотре пациентов.

Запись на приём по телефону 8 (963) 359-52-51 и при личном обращении в регистратуру.

Направление на приём не требуется.

Дата и время мероприятия: 3 февраля с 9.00 по 15.00. Адрес: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, 6, корп. 2

Министерство здравоохранения Мурманской области напоминает, что с 29 января по 4 февраля в России проходит неделя профилактики онкологических заболеваний.

Фото: https://gov-murman.ru