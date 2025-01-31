Мурманский областной онкологический диспансер проводит День открытых дверей

В эту субботу, 1 февраля, с 9.00 до 15.00 в Мурманском областном онкологическом диспансере (ул. Павлова, 6, корпус 2, ГОБУЗ МООД) проводится День открытых дверей.

Врачи Мурманского областного онкологического диспансера приглашают на консультации жителей региона с подозрением на злокачественные заболевания, которые не наблюдаются у онколога.

Мероприятие проводится в честь Всемирного дня борьбы против рака. Ведущие специалисты проведут консультации по направлениям: абдоминальная онкология; опухоли молочной железы; торакальная онкология и опухоли кожи.

По показаниям могут быть проведены дополнительные обследования.