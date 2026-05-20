Мурманский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о государственной измене

Следственным органом Управления ФСБ России по Северному флоту совместно с военной прокуратурой Северного флота завершено расследование уголовного дела в отношении жителя ЗАТО г. Североморск Владимира Грабовецкого и проживающей в Москве гражданки Украины Полины Кузьминой, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 275 УК РФ.

В результате проведения военными контрразведчиками комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Грабовецкий, являясь противником проведения специальной военной операции и желая победы Украине, разработал план оказания материальной помощи вооружённым силам Украины, а также её службе безопасности. Для реализации преступного замысла он привлёк Кузьмину, которая имела возможность переводить деньги на территорию Украины через своих родственников.

С декабря 2022-го по май 2024 года подсудимые совершили 78 денежных переводов. Поступавшие от них средства использовались для приобретения индивидуальных средств защиты, специального оборудования, вооружения и техники для ВСУ и СБУ, включая беспилотные летательные аппараты и транспорт, необходимые для достижения превосходства над Вооружёнными Силами Российской Федерации в период проведения СВО.

Грабовецкий контактировал с Кузьминой через различные мессенджеры и социальные сети, сообщая ей сумму и реквизиты счёта получателя. Посредница связывалась со своими родственниками на Украине, которые переводили гривны на указанные ею счета. В тот же день Грабовецкий перечислял эквивалентную сумму в рублях на счета Кузьминой и её родственников в российских банках.

Анализ переписки осуждённых показал систематические договорённости о переводах с использованием кодовых фраз, а также обсуждение необходимости оказания помощи военнослужащим ВСУ и сбора средств на дроны-камикадзе. В переписке содержались QR-коды для сбора денег и ссылки на видеозаписи о способах помощи Украине.

Важную роль в раскрытии преступления сыграли показания свидетелей, которым Грабовецкий сообщал о совершении переводов для покупки «байрактаров» и просил принимать участие в финансировании. Кузьмина в переписке с другими своими знакомыми говорила о том, что она занимается переводом денег на Украину.

Мурманским областным судом Владимир Грабовецкий осуждён по статье 275 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с ограничением свободы на один год шесть месяцев и штрафом в размере 450 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Полина Кузьмина осуждена как пособник по пункту 5 части 3 статьи 33 и статье 275 УК РФ. Ближайшие 12 лет она проведёт в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Управление ФСБ России по Северному флоту напоминает, что оказание помощи иностранному государству, действия которого направлены против безопасности России, расценивается как государственная измена, за совершение которой УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Гражданам, располагающим информацией о лицах, осуществляющих подобную деятельность, необходимо сообщать об этом в правоохранительные органы.

 

 

Фото предоставлено УФСБ России по Северному флоту.

