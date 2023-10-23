Мурманский областной театр кукол - лауреат театрального фестиваля в Сыктывкаре

Спектакль «Алиса в Стране Чудес» награждён дипломом в номинации «Лучший спектакль для детей» по итогам VI Международного фестиваля-форума театров кукол «В гостях у Мойдыся», который прошёл в Сыктывкаре.

Как пишет vk.com/murmanculture, мурманский спектакль был также отмечен дипломом в номинации «Лучший актерский ансамбль», и личный диплом «Лучшая роль второго плана» получил артист Иван Песнев.

Поездка на фестиваль была поддержана правительством Мурманской области и региональным Минкультом. Юные северяне смогут увидеть лучший спектакль для детей на сцене театра кукол 11 и 12 ноября.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267573%2Fwall-139605315_24547